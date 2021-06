In einem unterhaltsamen Alles-oder-nichts-Spiel erzielten Nikola Vlasic (17.) und der starke Ivan Perisic (77.) die weiteren Treffer der Kroaten, die mit vier Zählern dank der besseren Tordifferenz vor den punktgleichen Tschechen als Gruppenzweiter am Montag in Kopenhagen auf den Zweiten der Gruppe E treffen. Der Ausgleich von Callum McGregor (42.) reichte im Hampden Park nicht für die erneut tapfer kämpfenden Schotten, die am Ende der Gruppenphase nur einen Zähler auf dem Konto haben.