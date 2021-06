Tschechien: Die bislang bei der Fußball-EM so starken Tschechen wollen im abschließenden Vorrundenspiel am Dienstag (21 Uhr/Magenta TV) in England weniger abhängig von Patrik Schick sein.

Der Stürmer von Bayer Leverkusen hat bislang alle drei Tore Tschechiens bei der EM erzielt. "Wir können nicht nur einen Torschützen haben, wenn wir weit kommen wollen", sagte Kapitän Vladimir Darida von Hertha BSC am Montag in London. "Wir müssen mehr aus dem Mittelfeld schießen und in den Strafraum kommen." Auch Trainer Jaroslav Silhavy wäre froh, "wenn mehr Spieler mehr Tore schießen würden." Der 25-jährige Schick hat bislang sowohl beim 2:0-Auftaktsieg in Schottland als auch beim 1:1 gegen Kroatien getroffen. Tschechien würde im Wembley-Stadion ein Remis reichen, um die Gruppe als Erster abzuschließen.