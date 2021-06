Ein Sieg muss her, auch wenn unter Umständen ein Remis reicht zum Weiterkommen: Die Spanier müssen am letzten Spieltag der Vorrunde gegen die Slowaken endlich mal zeigen, dass sie mehr können, als sich nur den Ball zuzuspielen. Ein Tor in zwei Spielen gegen Schweden und Polen - viel zu wenig für einen Titelanwärter. Auch zwei Punkte sind zu wenig - erst recht unter den Ansprüchen. Sergio Busquets wird nach der Corona-Pause in die Startelf zurückkehren.