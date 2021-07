UEFA Euro 2020

Selten war die Chance für England so groß wie jetzt, zumindest das Heim-Finale am 11. Juli zu erreichen. In der Runde der letzten Vier würde Dänemark oder Tschechien warten. Zumindest auf dem Papier erscheinen diese Gegner schlagbar, also folgert Southgate: "Jetzt haben die Jungs wieder die Chance, etwas Historisches zu schaffen."