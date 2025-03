Fußball: Liverpool verpasst ersten Titel nach Klopp-Ära

Die Reds, die im Achtelfinale der Königsklasse im Elfmeterschießen an Paris Saint-Germain gescheitert waren, taten sich offensiv schwer und scheiterten mehrfach an Newcastle-Torhüter Nick Pope. Erst in der fast zehnminütigen Nachspielzeit sorgte Federico Chiesa (90.+4) mit seinem Tor, das nach langer VAR-Prüfung gegeben wurde, noch einmal für Hochspannung.