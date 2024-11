Amorim muss nicht weniger als ManUnited wiederbeleben. Vor dem 5:2 am Mittwoch gegen Leicester City in der vierten Runde des Ligapokals hatte die Mannschaft nur eines von acht Pflichtspielen gewonnen. In der Premier League steht der Klub auf Rang 14, in der Europa League gingen die ersten drei Spiele allesamt verloren.