Schiri am Boden: Vardy stoppt mit Pfeife selbst das Spiel

Leicester-Profi Jamie Vardy sorgt in der Premier League für ein Kuriosum: Nachdem Schiedsrichter David Webb nach einem Zusammenstoß am Boden liegt, unterbricht Vardy das Spiel mit der Schrii-Pfeiffe kurzerhand eigenmächtig.

Ungewöhnlicher Kurzeinsatz für Jamie Vardy: Der Kultstürmer von Leicester City hat in der Premier League mit der Pfeife des Schiedsrichters das Spiel unterbrochen.

Webb prallt mit Leicesters Ayew zusammen

Als sich David Webb in der ersten Halbzeit nach einem Zusammenstoß mit Leicesters Jordan Ayew mit der Pfeife in der Hand am Boden krümmte, spielten einige Profis weiter. Da eilte Vardy zum Schiedsrichter, bückte sich, griff nach Webbs Arm und dann kurzerhand selbst zur Pfeife.