Aber der Boykott des DFB, der um sein Monopol fürchtete und alle beteiligten Spieler und Vereine mit Sperren bedrohte, erwies sich als zu stark. Zur Premiere in Lichtenberg, der Partie des "1. Deutschen Professional-Fußball Club" gegen die Ungarn (1:1) erschienen gerade einmal 4.000 Fans. Drei Wochen später, am 12. September in Plötzensee, kam nur noch die Hälfte.