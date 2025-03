Europa League: Ajax Amsterdam fordert Eintracht Frankfurt

Noch vor einem Jahr war der niederländische Rekordmeister Schlusslicht der Eredivisie. Nun ist Ajax auf Titelkurs und darf als "Bonus" in der Europa League gegen die Eintracht ran.

Francesco Farioli hat Ajax Amsterdam wieder in die Erfolgsspur gebracht. Quelle: Imago

Als Davy Klaassen am "Morgen danach" die Mannschaftskabine betrat, fand er ein Geburtstagsgeschenk der besonderen Art an seinem Spind: ein Paar Torwarthandschuhe. Ein Geschenk mit Humor für den Mittelfeldspieler von Ajax Amsterdam - schließlich hatte er seinen Teamkollegen noch am Abend zuvor das Leben schwer gemacht.

Ajax rettet sich in Unterzahl in die Verlängerung

Eine knappe halbe Stunde war gespielt im Zwischenrundenduell der Europa League gegen Union St. Gilloise, als der Routinier den Ball in bester Torhütermanier mit den Händen von der Linie schlug. Doch trotz der Roten Karte für Klaassen rettete sich der niederländische Rekordmeister dank des Hinspielsieges in die Verlängerung, traf dort sogar noch zum Weiterkommen - und darf nun als "Bonus" gegen Eintracht Frankfurt im Achtelfinale antreten ( Donnerstag, 21 Uhr/ZDF-Liveticker ).

Innerhalb von sieben Minuten beweist Meister Leverkusen in Frankfurt seine Klasse. Von einem deutlichen Rückstand zur Pause erholte sich die Eintracht nicht mehr. 01.03.2025 | 11:21 min

Der Kraftakt der Amsterdamer gegen die Belgier ist das x-te Kapitel einer Aschenputtel-Story, in der Ajax die große Wiederauferstehung feiert. Tabellenführer in der Liga, acht Punkte vor PSV Eindhoven, dazu die Erfolge im Europapokal - in der Hauptstadt reiben sich die Fans ungläubig die Augen.

Großes Missverständnis mit Mislintat

Rückblende: Im Oktober 2023 war Ajax sportlich am Boden. Tabellenletzter war der Rekordmeister, zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte. Trainer Maurice Steijn und Sportdirektor Sven Mislintat erwiesen sich als fulminante Fehlbesetzung.

Mislintat präsentierte sich als Eigenbrödler, ignorierte die Scoutingabteilung und kaufte im Alleingang für über 100 Millionen Euro ein Dutzend Spieler ein, die sich fast ausnahmslos als Flop erwiesen. Steijn wusste mit diesem zusammengewürfelten Haufen nichts anzufangen, verlor Spiel um Spiel, legte sich mit Spielern, Medien und seinem Sportdirektor an.

Wende kommt mit neuem Trainer Farioli

Tiefpunkt war ein von Ausschreitungen überschattetes 0:4 gegen den Erzrivalen Feyenoord. Danach flog erst Mislintat, kurz darauf auch Steijn. Von mehreren Jahren des notwendigen Neuaufbaus war die Rede. Alt-Star John van’t Schip brachte die Saison als Interimscoach irgendwie ins Ziel und Ajax gerade noch so in die Europa League.

Dann übernahm im Sommer ein gewisser Francesco Farioli den Trainerposten. Ein junger, gut gekleideter und eloquenter Italiener, der mit OGC Nizza in der Ligue 1 in Frankreich auf sich aufmerksam machte. In den Niederlanden kannte ihn keiner, doch das änderte sich schnell.

Europa League : Frankfurt trotz Niederlage im Achtelfinale Eintracht Frankfurt hat das letzte Spiel in der Gruppenphase der Europa League verloren. Gegner Rom war von Beginn an das bessere Team. von Sebastian Ungermanns

Trotz eines weiterhin unausgewogen Kaders machte sich Farioli an die Arbeit, stabilisierte die löchrige Defensive. Und traf ungewöhnliche Entscheidungen. Er setzte einen der wenigen Lichtblicke der Vorsaison, den jungen deutschen Torhüter Diant Ramaj, auf die Bank zugunsten des 41-jährigen Remko Pasveer.

Dazu rotierte er in jedem Spiel mehr als die halbe Mannschaft durch. Zunächst waren die Ergebnisse durchwachsen. Doch dann gewann Ajax binnen drei Tagen zuerst in Rotterdam gegen Feyenoord und dann gegen den ungeschlagenen Spitzenreiter PSV. An einen Titel glaubte in den Niederlanden da noch keiner.

Ajax mit Routiniers aus der Krise

Neun Liga-Siege in Folge später träumt man in Amsterdam von einem frühen Ende des Wiederaufbaus: Dabei sind es die Routiniers, die Ajax an die Hand nehmen. Pasveer im Tor erlebt seinen gefühlt dritten Frühling. Jordan Henderson ist ein Jahr nach seinem Wechsel der Leader, den dieses Team benötigt. Dazu kommen starke junge Spieler wie Kenneth Taylor oder Mika Godts.

Ein dauerhaft stabiles Top-Team ist der neue Meisterfavorit jedoch noch nicht. Immer wieder gibt es Rückschläge, wie ein peinliches 0:1 bei Halbamateuren aus Riga. Oft muss auch Farioli nach Rückständen seine Rotation korrigieren. Bislang zeigte Ajax immer Nehmerqualitäten. Ob es auch gegen ein europäisches Spitzenteam wie Eintracht Frankfurt reicht, wird sich am Donnerstag zeigen.