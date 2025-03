Europa League: Frankfurter Neuzugänge noch Fremdkörper

Festtagsstimmung ist garantiert. Eine rot illuminierte Arena, eine beeindruckende Akustik und eine elektrisierende Atmosphäre: Alles ist bei Eintracht Frankfurt vor dem Achtelfinal-Rückspiel in der Europa League gegen Ajax Amsterdam (Donnerstag, 18.45 Uhr) für den nächsten Festtag angerichtet. Die internationale Bühne zieht im Herzen von Europa immer.

Langfristige Verträge für Wahi und Batshuayi

Im Hinspiel hatte die Eintracht mal wieder ihr schönstes Europapokal-Gesicht gezeigt, sich im Amsterdamer Hexenkessel mit dem 2:1 eine ideale Ausgangsposition erkämpft. Und doch spielen Trainer Dino Toppmöller und Sportvorstand Markus Krösche jetzt die Mahner. Drei Pleiten in der Liga gegen Bayern München , Bayer Leverkusen und Union Berlin haben für gewisse Ernüchterung gesorgt – ein Ausscheiden im Europapokal könnte blankes Entsetzen auslösen.

Neuzugänge noch ohne Bindung zum Team

Der Franzose Wahi und der Belgier Batshuayi wirken eher wie Fremdkörper denn Hoffnungsträger, sie finden einfach keine Bindung zum laufintensiven Eintracht-Stil. Der 22-jährige Wahi wurde gleich bis 2030, der 31-jährige Batshuayi immerhin bis 2027 unter Vertrag genommen, damit es in der Europa League weit geht und in der Bundesliga beim Champions-League-Platz bleibt.

Der Trend zeigt indes nach unten: Die Eintracht liegt nur auf Rang 13 der Rückrundentabelle. Batshuayi hat zwar nach seinem erfolgreichen Intermezzo 2018 bei Borussia Dortmund (neun Tore in 14 Spielen) am Sonntag gegen Union (1:2) wieder einen Bundesligatreffer erzielt, aber es blieb die einzige nennenswerte Szene des belgischen Nationalspielers.

Trainer Toppmöller bittet um Geduld

Grundsätzlich sollte man bei ihm die Kirche im Dorf lassen, denn er hatte in zweieinhalb Monaten in Marseille nur 89 Minuten Fußball gespielt.

Toppmöller weiter: "Bisschen Zeit sollte man den Jungs auch geben: neuer Verein, neue Mitspieler, neue Spielidee. Dass das nicht von heute auf morgen geht, ist auch klar, trotzdem wünschen wir uns natürlich Tore so schnell wie möglich", sagte der Coach vor einem Monat.

Noch wartet der einst als eines der größten Talente Frankreichs gehypte Stürmer auf seinen ersten Scorerpunkt in Deutschland. Als mit ihm einer der teuersten Spieler der Frankfurter Vereinsgeschichte kürzlich gegen Leverkusen (1:4) in der Startelf stand, mutete die Auswechslung wie eine Erlösung an.