Eintracht Frankfurt hat seine Ergebniskrise überwunden und den ersten Sieg in der Europa League 2021/22 gefeiert. Goncalo Paciencia, der kurz zuvor eingewechselte Stürmer, traf in der ersten Minute der Nachspielzeit per Foulelfmeter und löste damit auch bei Trainer Oliver Glasner große Erleichterung aus.