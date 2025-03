Europa League: Rot für Hummels, Aus für die Roma

Gebrauchter Abend für Mats Hummels: Mit einer frühen Roten Karte hat der deutsche Innenverteidiger das Achtelfinal-Aus der AS Rom in der Europa League eingeleitet. Die Roma spielte nach Hummels' Notbremse in der elften Minute lange in Unterzahl und verlor bei Athletic Bilbao mit 1:3 (0:1), das Hinspiel im heimischen Stadio Olimpico hatten die Italiener mit 2:1 gewonnen.