Nkunku brachte die Gäste nach einem Konter in der 18. Minute in Führung und legte kurz vor Schluss per Foulelfmeter den zweiten Treffer nach (87.). Die Halbfinalspiele finden am 28. April und 5. Mai statt, die Mannschaft von Trainer Domenico Tedesco spielt dann gegen den Sieger des Duells zwischen Sporting Braga und den Glasgow Rangers. Das Endspiel wird am 18. Mai in Sevilla ausgetragen.