Nadiem Amiri (11. Minute) und Lucas Alario (16.) brachten Bayer schnell in Führung. Amine Gouiri verkürzte in der 31. Minute für Nizza, ehe Moussa Diaby den alten Abstand wieder herstellte. Karim Bellarabi (79./83.) und Florian Wirtz (87.) schließlich bescherten Nizza ein Debakel. Daran konnte auch das 6:2 von Alexis Claude-Maurice in der 90. Minute nicht mehr ändern.