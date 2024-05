Leverkusen: "Finals sind zum Gewinnen da"

Bayer Leverkusens Trainer Xabi Alonso gibt auch im Europa-League--Finale gegen Atalanta Bergamo die Richtung vor. Quelle: Imago

Auf dem Gesicht von Simon Rolfes lag ein staunendes Lächeln, als er am späten Dienstagvormittag am Flughafen Köln/Bonn auf die Maschine nach Dublin wartete. Denn in dem Moment wurde Bayer Leverkusens Sport-Geschäftsführer der geballte Erfolgslauf seines Klubs mal wieder besonders bewusst.

Von Dublin direkt weiter nach Berlin

Die offizielle Übergabe der Meisterschale lag da drei Tage zurück - und nun ging die Reise in die irische Hauptstadt, wo die Werkself am Mittwochabend gegen Atalanta Bergamo um die Krone in der Europa League spielt.

Wobei Rolfes doch anmerken musste: "Wir machen uns gerade auf den Weg zu zwei Finals. Das ist schon eine skurrile Situation – aber natürlich wunderschön."

Von Dublin aus fliegt die Bayer-Delegation am Donnerstag direkt weiter nach Berlin. Dort lockt nach der historischen ersten Meisterschaft, die die Leverkusener zudem als erstes Team in 61 Jahren Bundesliga ungeschlagen über die Bühne brachten, am Samstag gegen Zweitligist Kaiserslautern als weitere Trophäe der DFB-Pokal

Seit 51 Pflichtspielen unbesiegt

"Diese Woche wird einzigartig", frohlockt Cheftrainer Xabi Alonso beim Gedanken an das mögliche Triple entsprechend. Und für Kapitän Lukas Hradecky ist angesichts der phänomenalen Serie von 51 Pflichtspielen ohne eine einzige Niederlage klar: Zwei Schritte fehlen noch - "bis zur Unsterblichkeit".

Mit dieser Stimmung, mit dieser Energie gibt es Gründe, optimistisch zu sein. Xabi Alonso

An Selbstbewusstsein mangelt es den Rheinländern angesichts ihrer bisherigen Großtaten in dieser Saison vor dem Duell mit Bergamo naturgemäß nicht. "Mit dieser Stimmung, mit dieser Energie gibt es Gründe, optimistisch zu sein", betonte Alonso nach der ausgelassenen Meisterfeier in der BayArena. Und Mittelfeldmann Granit Xhaka skizzierte das aktuelle Selbstverständnis der Leverkusener mit dem schlichten Hinweis: "Finals sind zum Gewinnen da."

Bergamo kippt Liverpool aus dem Wettbewerb

Dass mit Atalanta ein ausgesprochen widerstandsfähiger Gegner wartet, ist Bayers Protagonisten allerdings durchaus bewusst. Auf dem Weg nach Dublin kippte das Ensemble des erfahrenen Bank-Chefs Gian Piero Gasperini (66) unter anderem Jürgen Klopps Liverpooler aus dem Wettbewerb.

Unter Gasperinis Fittichen stand das Team aus der Lombardei auch schon, als Patrik Schick noch in der Serie A spielte. Der tschechische Angreifer, 2019 in die Bundesliga zu RB Leipzig und ein Jahr später nach Leverkusen gewechselt, war für drei der vier Treffer verantwortlich, die Bayer in den Viertel- und Halbfinals der Europa League in der Nachspielzeit erzielte. Und als Kenner des deutschen und des italienischen Fußballs serviert er nun einen aussagekräftigen Vergleich.

Bergamo: Zäher Brocken mit "super Mentalität"

"In der Bundesliga sind die Gegner durch die Art, wie wir sie bespielen, manchmal nach 80 Minuten platt. Aber das wird Atalanta sicher nicht passieren", prophezeit Schick. Und auch seinem jetzigen Vereinstrainer ist bewusst, welch zähen Brocken Bayers bislang unbesiegbare Kicker da beim Showdown im Aviva Stadium von Dublin vorgesetzt bekommen.

Bergamo ist einer der härtesten Gegner in Europa. Xabi Alonso

"Sie haben eine super Mentalität und einen Trainer, der weiß, was er will“, hat Xabi Alonso bei seinen Analysen herausgefunden. Und parallel dazu verwies Sportchef Rolfes vor dem Abflug nach Irland explizit darauf, dass das Team aus Bergamo "extrem physisch" spiele.

Ausnahmekönner Florian Wirtz wieder voll einsatzbereit

Es warten also herausfordernde Umstände auf die Werkself, die ihrerseits wieder voll auf Florian Wirtz bauen kann. Der 21-jährige Ausnahmekönner plagte sich zuletzt mit den Folgen eines Pferdekusses herum, nun aber konnte Rolfes berichten: "Er ist topfit, das freut mich." Denn: "Wir brauchen ihn. Er ist ein Unterschiedsspieler, der alle begeistert."