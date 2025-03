Europa League: Frankfurt spaziert ins Viertelfinale

In der Bundesliga schonte Frankfurts Trainer Dino Toppmöller am Wochenende Kräfte einiger Spieler. Insgesamt sechs Wechsel gab es in der Anfangsformation der Hessen im Vergleich zur Niederlage gegen Union Berlin . Unter anderem ersetzte im Tor Kaua Santos Kevin Trapp, der mit einer Blessur am Schienbein ausfiel.