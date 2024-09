Fußball - Europa League: Eintrachts Traumsturm aus Tradition

Europapokalspiele sind Festtage in Frankfurt. Bei der Eintracht ist es fast schon egal, ob es Champions League, Europa League oder wie in der vergangenen Saison die Conference League ansteht: Die Menschen strömen an solchen Abenden voller Vorfreude in die Arena im Stadtwald. Und natürlich geht auch der diesjährige Europa-League-Auftakt gegen Viktoria Pilsen am Donnerstag 21 Uhr vor ausverkauftem Haus über die Bühne.