Europa League: Genialer Marmoush schießt Eintracht zum Sieg

Matchwinner war wie so häufig in dieser Saison Marmoush, der einen Freistoß unhaltbar in den Winkel schoss (53. Minute). Nach dem Sieg im DFB-Pokal gegen Borussia Mönchengladbach (2:1) und dem furiosen 7:2 in der Fußball-Bundesliga gegen den VfL Bochum war es für die SGE der dritte Heimsieg binnen neun Tagen. Am Sonntag (17:30 Uhr) ist die Eintracht beim Champions-League-Teilnehmer VfB Stuttgart dann mal wieder auswärts gefordert.