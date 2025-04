Europa League: Eintracht-Aus schmerzhaft wie vermeidbar

Es dauerte eine ganze Weile, ehe sich die geschlagenen Protagonisten noch auf eine Ehrenrunde machten. Zuvor hatte Stadionsprecher Daniel Wolf mit markigen Worten gefordert, die Fans von Eintracht Frankfurt mögen nicht so schnell an diesem verregneten Gründonnerstag aus der Arena eilen.

Letzter Bundesligist verlässt den Europapokal

Letztlich hat auch der letzte Bundesligist das Stoppschild vor die Nase gesetzt bekommen. Dabei hätte ein Halbfinale gegen das Überraschungsteam F. Bodø/Glimt aus Norwegen eine reelle Option aufs Finale am 21. Mai in Bilbao eröffnet. Die Triumphtour wie 2022 zum Europa-League-Titel haben sich die Hessen selbst verbaut.

Torwart Santos viel zu ungestüm

Der Dritte der Bundesliga scheiterte gegen den Tabellen-15. der Premier League vor allem an sich selbst. An seiner jugendlichen Unbekümmertheit, Unerfahrenheit, ja auch Naivität. Exemplarisch die entscheidende Szene, als der 22-jährige Torhüter Santos viel zu ungestüm aus seinem Tor flog und James Maddisson so brachial abräumte, dass Schiedsrichter Davide Massa (Italien) nach Ansicht der Videobilder gar nicht anders konnte, als auf den Elfmeterpunkt zu zeigen. Dominic Solanke verwandelte sicher (42.).

Zweiter Stürmer neben Hugo Ekitike fehlt

Doch Team und Trainer sollten in der Analyse den selbstkritischen Ansatz nicht ausklammern. Dass Toppmöller nicht früher auf zwei Spitzen umstellte, war nämlich durchaus diskutabel. Alleinunterhalter Ekitike kam kaum zur Geltung, weil gleich zwei, drei Akteure der Spurs zur Stelle waren, sobald der Franzose an den Ball kam.

Sonntag geht es zum FC Augsburg

Toppmöllers Ensemble mangelte es in einer hektischen, aber nie hochklassigen Auseinandersetzung neben der Durchschlagskraft auch an Kreativität, um mindestens mal in die Verlängerung zu kommen. Der angezählte Tottenham-Coach Ange Postecoglou ("es war ein hartes Stück Arbeit") wirkte unendlich erleichtert. In beträchtlicher Lautstärke drehten seine Stars die Musikbox auf, während Kollege Toppmöller bereits versuchte, den Blick nach vorne zu richten.