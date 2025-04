Fußball: Santos könnte Trapp im Eintracht-Tor verdrängen

Der Slogan ist für Eintracht Frankfurt nicht ganz neu: "London Calling" (London ruft) hieß es bei den vielen Europapokalreisen des hessischen Bundesligisten schon einige Male. Nun steht am Donnerstag das Hinspiel im Europa-League-Viertelfinale bei Tottenham Hotspur an. Erinnerungen an das Champions-League-Gruppenspiel im Herbst 2022 werden wach. Damals hatte die Eintracht mit 2:3 verloren , neben Heung-Min Son traf auch Harry Kane für die Spurs.