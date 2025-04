Europa League: Frankfurt gegen Tottenham - "es muss knallen"

Frankfurt empfängt Tottenham zum Viertelfinalrückspiel der Europa League: Fighten "bis zur Selbstaufgabe", so das Motto. Die Eintracht will erneut Europapokal-Geschichte schreiben.

Die Fans von Eintracht Frankfurt feiern mit ihrer Mannschaft das Remis bei Tottenham Hotspur in London. Quelle: AFP

In den Katakomben der Frankfurter Arena sind die epochalen Momente der Eintracht-Historie in großen Schwarz-Weiß-Bildern verewigt.

Da hängen die Helden von 1959, die noch vor Gründung der Bundesliga die Meisterschaft gewannen, neben Jürgen Grabowski, der 1974 und 1975 den DFB-Pokal in die Luft reckte.

Dann das Jubelfoto aus dem alten Waldstadion von 1980, als die launische Diva vom Main erstmals den UEFA-Cup holte.

Eintracht Frankfurt hat mit einer guten Leistung Rang drei in der Bundesliga-Tabelle gefestigt. Beim 3:0 gegen den 1. FC Heidenheim gerieten die Hessen nur selten in Gefahr. 13.04.2025 | 7:58 min

Flammende Rede von Eintracht-Boss Hellmann

Genau diesem historisch angehauchten Ambiente hat Vorstandsboss Axel Hellmann eine flammende Rede gehalten, um ganz Frankfurt auf die Perspektive einzustimmen, die mit dem Viertelfinalrückspiel von Eintracht Frankfurt in der Europa League gegen Tottenham Hotspur (Donnerstag, 21 Uhr) verknüpft ist.

Ich weiß, was es den Menschen, was es der Stadt und was es dem Klub bedeutet, in das Halbfinale einzuziehen und dann alle Möglichkeiten zu haben, den Blick nach Bilbao zu richten. „ Axel Hellmann, Eintracht-Boss

Der mächtigste Mann in diesem ambitionierten Klub, der in jüngerer Vergangenheit die rasanteste Entwicklung aller Traditionsvereine hingelegt hat, schielt bereits auf das ins Baskenland vergebene Europa-League-Finale am 21. Mai: "Man spielt nicht immer mit der Chance auf einen Titel, das muss jeder begreifen."

Axel Hellmann, Vorstandssprecher von Eintracht Frankfurt. Quelle: dpa

Europa League: Wird Bilbao das zweite Sevilla?

Und weil er schon so früh "on fire" sei, forderte der 53-Jährige: "Am Donnerstag muss es knallen." Damit die Eintracht nur drei Jahre nach der magischen Nacht von Sevilla erneut in der Europa League reüssiert?

Frankfurts gewichtiges Sprachrohr ist zunächst der tiefen Überzeugung, "dass wir Tottenham schlagen können". Denn:

Immer wenn englische Clubs von der Insel gehen, bringen sie nicht so die Qualität auf den Platz. „ Axel Hellmann, Eintracht-Boss

Beim Hinspiel in London (1:1) hinterließ der in der Premier League ins Niemandsland abgedriftete Gegner allerdings einen starken Eindruck. Hellmann sagte, man müsse von der ersten Minute dem Gegner zeigen, "dass es für sie in der Europa League in diesem Stadion nichts zu gewinnen gibt".

Eintracht hofft auf Torjäger Ekitiké Quelle: AFP Seine Gefühle für Eintracht Frankfurt stellte Hugo Ekitiké ganz stolz zur Schau. "Liebe Eintracht", schrieb der Torjäger bei Instagram unter seine neuesten Jubelbilder. Ekitiké deutet dort auf das Adlerlogo auf seiner Brust. Der Franzose ist rechtzeitig für die entscheidenden Wochen in Topform.



"Er beweist es schon fast von Woche zu Woche, dass er mit Sicherheit einer der Topspieler dieser Liga ist", sagt Trainer Dino Toppmöller auf Nachfrage von ZDFheute. Diverse Topklubs, besonders aus England, sollen aktuell genau die Entwicklung des 22-Jährigen verfolgen. Seine Torbilanz ist beachtlich: 14 in der Bundesliga, vier in Europa League, drei im DFB-Pokal, unlängst war ihm gar ein Dreierpack bei der französischen U 21 gelungen. Toppmöller betont: "Was mir am meisten gefällt ist, dass er trotz seiner persönlichen Erfolge, Tore, Torvorlagen, total bodenständig bleibt."



Frankfurts Entwicklung zum Spitzenteam

Der Europapokal dient für die Adlerträger als der entscheidende Wachstumstreiber, um sich als Spitzenteam in Deutschland zu etablieren: Angefangen vom DFB-Pokalsieg 2018 unter Niko Kovac über den Europa-League-Triumph 2022 unter Oliver Glasner hat nun Dino Toppmöller die Möglichkeit, sich in den Annalen zu verewigen.

Der aktuelle Coach erklärte allerdings, er wolle - im Gegensatz zum Klubchef - eher "ohne Emotionen an die Sache rangehen", weil es neben viel Herz auch einen kühlen Kopf brauche. Aber auch der 44-Jährige will mit Anpfiff "die Jungs so anzünden, dass der Funke überspringt".

Tottenhams Heung-Min Son fehlt verletzt Tottenham Hotspur muss ohne Kapitän Heung-Min Son auskommen. Der Ex-Bundesligaprofi fällt mit einer Fußverletzung aus und ist erst gar nicht mit nach Frankfurt gereist.



Son, der einst über den Hamburger SV und Bayer Leverkusen nach London kam, erzielte in dieser Saison elf Tore in 43 Pflichtspielen für die Spurs. Beim 1:1 im Hinspiel vor einer Woche hatte Son noch 80 Minuten gespielt.

Fighten "bis zur Selbstaufgabe"

Die Mannschaft müsse "bis zur Selbstaufgabe" fighten, verlangt Hellmann. "Mister Eintracht" könne jedem nur raten, sich die Bilder aus 2022 noch mal in Erinnerung zu rufen und erwähnte als Beispiel des damals bereits schwer angeschlagenen Kapitän Sebastian Rode, der seine Gesundheit geopfert habe, um die Trophäe zu gewinnen.

Wir haben viele junge Spieler: Bis zum letzten Atemzug sein Leben zu lassen für so ein Spiel, ist denen noch nicht so bewusst. „ Axel Hellmann, Eintracht-Boss

Dass der Jurist Hellmann dafür nach dem Sieg in der Bundesliga gegen den 1. FC Heidenheim (3:0) in die Mixed Zone kam, wo gewöhnlich aus der Führungsriege ansonsten nur Sportvorstand Markus Krösche redet, verdeutlichte den besonderen Stellenwert dieses Europapokalspiels.

Wobei im Frankfurter Stadtwald immer eine elektrisierende Atmosphäre herrscht; egal, ob die Gegner Rigas FC, Viktoria Pilsen oder wie jetzt Tottenham Hotspur heißen.

Postadresse: "Im Herzen Europas"

Nicht umsonst hat die Eintracht darauf gedrungen, dass das vor knapp vier Jahren eingeweihte Proficamp die Postadresse "Im Herzen von Europa" erhielt. Damit war der internationale Anspruch der SGE für die Zukunft gleich eingepreist.