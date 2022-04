Das Bekenntnis vor der nächsten Dienstreise von Eintracht Frankfurt klingt ehrlich. "Ich würde am liebsten meine Fußballschuhe mitnehmen", sagt Eintracht-Legende Karl-Heinz Körbel. Inzwischen hat der 67-Jährige so oft schon detailgetreu die Umstände vom verlorenen Halbfinale der Eintracht im Europapokal der Pokalsieger am 14. April 1976 bei West Ham United nacherzählt, dass er am liebsten selbst nochmal im Europa-League-Halbfinale zwischen West Ham United und Eintracht Frankfurt am Donnerstag (21 Uhr/ZDF-Liveticker) mitmischen würde.