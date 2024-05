EL-Finale in Dublin: Atalanta - vom Aschenputtel zur Göttin

Noch zwischen 1994 und 2010 stieg Atalanta fünfmal aus der Serie A ab. Dabei hatte der heutige Klubpräsident Antonio Percassi schon in seiner ersten Amtszeit in den frühen 90ern den Grundstein dafür gelegt, dass Bergamo zum "Nonplusultra in Sachen Jugendarbeit in Italien" avancierte, wie Robin Gosens später einmal lobte.