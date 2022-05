Die Frankfurter sind von Beginn an vor 40.000 Zuschauern in Sevilla das aktivere Team und haben die besseren Chancen. Dabei muss die Elf von Trainer Oliver Glasner nach fünf Minuten einen kleinen Schock verdauen: Sebastian Rode bleibt nach einem Foul am Kopf blutend liegen und wird mehrere Minuten behandelt. Der Kapitän von Eintracht Frankfurt war mit dem Schuhstollen an der Stirn getroffen worden. Nach der Unterbrechung spielt Rode mit einem Kopfverband weiter, bis er in der 90. Minute schließlich ausgewechselt wird.