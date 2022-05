"Sport": Die Rangers verlieren wieder ein Endspiel in diesem Jahrhundert nach der Niederlage 2008 gegen Zenit St.Petersburg. Der Henker des FC Barcelona im Viertelfinale streckt den Europa League Pokal in den Himmel. Kevin Trapp und Rafael Borre waren die entscheidenden Spieler in den Schlüsselmomenten des Finales.



El Mundo Deportivo: Die Rangers hatte den Erfolg am Ende der Verlängerung auf den Fuß. Die Eintracht vollendet ihren unfassbaren Lauf in der Europa League. Die Eintracht blieb auch im Finale ihrem Fußballstil treu. Der Name Borre wird jetzt in goldenen Lettern geschrieben.



"Estadio Deportivo": Sevilla war auf der Höhe. Trapp und Borre sind die Helden. Eintracht holt sich den Pott im Hause des sechsmaligen Europa-League-Siegers. Eintracht findet den Ruhm der Europa League im Elfmeterschießen. Die Eintracht ist nach 42 Jahren wieder da.