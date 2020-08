Lukakus Elfmetertreffer war der Auftakt zu einer verrückten ersten Halbzeit. Sevilla brauchte nach dem 0:1 fünf Minuten, um sich zu sortieren, schlug dann aber durch einen Kopfball des früheren Gladbacher Bundesliga-Stürmers Luuk de Jong zurück (12.). In der 28. Minute war es wieder de Jong per Kopf, der für die 2:1-Führung des Teams von Trainer Julien Lopetegui sorgte. Diese hatte wiederum nur wenige Minuten Bestand, Diego Godin traf noch vor dem Seitenwechsel zum 2:2 (35.).



Im zweiten Durchgang gab es weitaus seltener Grund, die Luft anzuhalten. Beide Teams minimierten das Risiko, gefährlich wurde es fast nur noch nach Standards. So auch beim 3:2, als der brasilianische Innenverteidiger Diego Carlos eine von der Inter-Abwehr unsauber geklärte Freistoßflanke per Fallrückzieher in Richtung Tor brachte - und Lukaku einen ganz bitteren Moment erlebte.