Europa League: Spurs und Manchester United wollen Saison retten

Europa League: Finale in Bilbao

Im Finale von Bilbao stehen sich Tottenham Hotspur und Manchester United gegenüber. Beide Klubs haben eine schlimme Saison hinter sich. Quelle: Imago

Als die Europa League noch UEFA-Cup hieß, verspottete Franz Beckenbauer den Wettbewerb einst als "Cup der Verlierer". Schaut man sich die Finalpaarung in diesem Jahr an, dann passt die Bezeichnung ziemlich gut. Tottenham Hotspur trifft auf Manchester United - der Tabellen-17. der Premier League trifft also auf den Tabellen-16. Für beide Klubs ist das Endspiel in Bilbao (Mittwoch, 21 Uhr) die letzte Chance, eine völlig verkorkste Saison versöhnlich abzuschließen.

Ex-Spurs-Kapitän Kane drückt die Daumen

Daran erinnert auch Bundesliga-Torschützenkönig Harry Kane , der seiner "alten Liebe" Tottenham den Titel wünscht. "Ich werde nicht hingehen, nein. Ich werde mich irgendwo ausruhen. Aber ich werde zusehen", kündigte der langjährige Spurs-Kapitän an. Er werde sich "natürlich freuen", wenn es mit dem Titel klappen würde: "Ich weiß, wie viel es ihnen bedeuten würde."

Es war eine schwierige Saison für Tottenham in der Premier League. Aber sie haben die Chance, sie zu einer der besten in der jüngeren Geschichte zu machen. „ Harry Kane, jahrelang Kapitän der Spurs

Eine harte Saison war es in der Liga definitiv für beide Endspielteilnehmer. Hinter den beiden Milliardenklubs liegen nur die drei Absteiger, ein Europacupplatz war in der Premier League meilenweit entfernt. Die Trainer Ruben Amorim und Ange Postecoglou wackeln deshalb jeweils bedenklich. Einzig der Triumph in der Europa League kann beiden Teams die Spielzeit retten.

"Diese Spiele muss man gewinnen, sonst bleibt nichts anderes als Traurigkeit", sagte United-Coach Amorim. Der Verein erlebe "eine wirklich seltsame Saison, weil wir in Europa so gut abschneiden, aber in der Premier League haben wir zu kämpfen." Dennoch sei er für das vom deutschen Schiedsrichter Felix Zwayer geleitete Finale "sehr zuversichtlich".

Letzter Strohhalm für Spurs-Coach Postecoglou

Während man Amorim bei Man United noch zugutehalten kann, dass er die Mannschaft erst ein paar Monate nach Saisonbeginn übernommen hat, ist der Kredit von Coach Postecoglou bei den Tottenham-Fans nach fast zwei Jahren aufgebraucht.

Der Australier, der gern betont, bei seinen bisherigen Klubs in der zweiten Saison immer etwas gewonnen zu haben, könnte seinen Job vermutlich nur noch damit retten, zumal der Gewinn der Europa League einen Startplatz in der lukrativeren Champions League garantiert.

Allerdings scheiterten schon Trophäensammler wie José Mourinho oder Antonio Conte daran, mit den Spurs Silberware holen zu wollen. Der Klub wird auf der Insel als chronisch titellos belächelt. Den letzten großen Erfolg gab es 1991 im FA Cup. Selbst der Gewinn des unbedeutenden Ligapokals ist 17 Jahre her. Einen Triumph in der Europa League würde man in Tottenham wie die Meisterschaft feiern.

Ich habe immer hart dafür gearbeitet und davon geträumt, einen Titel mit Tottenham zu gewinnen. Ich hoffe wirklich, dass dieser Traum Realität wird. „ Heung-min Son, aktueller Kapitän der Spurs

Bei den Spurs meldete sich nach lediglich einem Punkt aus den vergangenen sechs Ligaspielen Kapitän Heung-min Son rechtzeitig für die Partie im San Mames von Bilbao zurück. Der Südkoreaner war über Jahre Leidensgenosse von Kane. "Ich habe in meinen zehn Jahren bei Tottenham alles erreicht, bis auf eine Sache", sagte Son.

Tottenham Sieger der letzten Duelle

Manchester United wird im San-Mamés-Stadion von Bilbao wegen der eigenen Historie leicht favorisiert. Die Bilanz in der laufenden Saison spricht hingegen eher für Tottenham. Die Londoner gewannen beide Premier-League-Duelle (1:0, 3:0) und schmissen United aus dem Ligapokal (4:3). Alles scheint möglich.

Übrigens: Franz Beckenbauer gewann den UEFA-Cup 1996 als Interimscoach mit dem FC Bayern . Seine Meinung über den Wettbewerb änderte er allerdings nicht. In Manchester und London dürfte der "Verlierer-Cup dieser Tage einen deutlich höheren Stellwert genießen als seinerzeit in München.

