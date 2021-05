Manchester war als Favorit in dieses Finale gegangen. Villarreal, Siebter in La Liga, kam mit dem Status als Außenseiter von Beginn an aber gut zurecht. Die Spanier überließen dem Gegner in der ersten Hälfte den Ballbesitz, alle anderen Werte sprachen bis zur Pause aber für die Mannschaft in Knallgelb: Zweikämpfe, Torschüsse, Eckbälle.