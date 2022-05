Aktuell sind seine Qualitäten umso mehr gefragt, da Rasenballsport nach bislang furioser Rückrunde derzeit die mentale Müdigkeit erfasst hat. Nach englischen Wochen in Dauerschleife sind dem Team Kreativität und Leichtigkeit abhanden gekommen. Ausgerechnet in der "Crunchtime" (Tedesco), in der es um zwei mögliche Titel in DFB- und Europapokal sowie die Qualifikation für die Champions League in der Bundesliga geht, laufen die Leipziger Gefahr, alles zu verspielen.