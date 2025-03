Europa League: Götzes weltmeisterliche Kunstwerke

Nach drei Liga-Niederlagen kam dieser Befreiungsschlag zur richtigen Zeit. "Es war das perfekte Spiel und die perfekte Antwort", freute sich Toppmöller. "Wir waren in beiden Spielen die bessere Mannschaft: 6:2 gegen den holländischen Meister kann sich sehen lassen." Im Auswärtsspiel beim VfL Bochum wird sich am Sonntag zeigen, ob das Hochgefühl auch in der Bundesliga trägt. Götze forderte als Wortführer vom Donnerstag: "Wir müssen in zwei Wettbewerben alles abrufen."