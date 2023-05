Damals startete der impulsive Portugiese als frischgebackener Sieger in der Champions League mit Porto sein erstes Engagement beim FC Chelsea. Er denke, er sei "jemand Besonderes", sagte der Coach bei seiner Vorstellung in London mit Verweis auf den Triumph in der Königsklasse fünf Wochen zuvor. Ein Satz, der ihm den medialen Beinamen "The Special One" einbrachte.