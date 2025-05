Fußball - Europa League: Manchester United gewinnt klar in Bilbao

Manchester United und Tottenham Hotspur steuern auf ein rein englisches Endspiel in der Europa League zu. Manchester gewann das Halbfinal-Hinspiel bei Athletic Bilbao deutlich mit 3:0 (3:0) und kann ebenso für das Finale am 21. Mai in Bilbao planen wie die Spurs. Die Londoner bezwangen das norwegische Überraschungsteam FK Bodö/Glimt mit 3:1 (2:0).

Rote Karte für Bilbao ändert alles

Spurs auf Endspiel-Kurs

Ebenfalls beste Karten vor dem Rückspiel am kommenden Donnerstag hat Eintracht-Frankfurt-Bezwinger Tottenham. Gegen Außenseiter Bodö/Glimt, der als erste norwegische Mannschaft ein europäisches Halbfinale erreichte, trafen Brennan Johnson nach nur 40 Sekunden, James Maddison (34.) und Dominic Solanke per Foulelfmeter (61.). Für Bodö verkürzte Ulrik Saltnes (83.), der schon im Viertelfinale gegen Lazio Rom zwei Treffer erzielt hatte.

Conference League: Gosens und Florenz verlieren

Im zweiten Halbfinale wurde der FC Chelsea seiner Favoritenrolle beim schwedischen Vertreter Djurgardens IF gerecht und verschaffte sich für das Rückspiel in London am kommenden Donnerstag mit einem 4:1 (2:0) eine hervorragende Ausgangslage. Das Finale findet am 28. Mai im polnischen Breslau statt.