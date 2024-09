Europa League: Hoffenheim mit Remis zum Auftakt

Die Luft für Trainer Pellegrino Matarazzo bei der TSG Hoffenheim wird nach einem bescheidenen Auftritt zum Auftakt der neuen Saison in der Europa League immer dünner. Die Kraichgauer kamen in ihrem ersten Europacupspiel seit 1.308 Tagen beim dänischen Meister FC Midtjylland nicht über ein glückliches 1:1 (0:1) hinaus und brachten ihren Trainer nach drei Niederlagen in der Bundesliga weiter in Bredouille.