Europa League: Hoffenheim gegen Kiew unter Druck

Die TSG 1899 Hoffenheim ist an diesem Donnerstag (18.45 Uhr) im zweiten Spiel der Europa League gegen Dynamo Kiew gefordert. Nach vier Bundesliga-Niederlagen in Serie hoffen die Kraichgauer zumindest international auf Zählbares. Trainer Pellegrino Matarazzo gab am Tag vor der Partie das Motto für seine Mannschaft aus: "Präsenz, Energie und Geschlossenheit sind drei Dinge, die ich auf dem Platz sehen möchte."