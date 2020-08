Rekordsieger FC Sevilla tat sich lange schwer, bevor der Halbfinal-Einzug endlich feststand. Die Spanier setzten sich am Dienstag in Duisburg 1:0 (0:0) gegen die Wolverhampton Wanderers durch und treffen nun am Sonntag (21.00 Uhr) in Köln auf den englischen Rekordmeister Manchester United, der am Montag den FC Kopenhagen bezwungen hatte.