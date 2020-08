Manchester United hat sich mit viel Mühe und dank eines Elfmetertreffers von Bruno Fernandes (95.) in der Verlängerung des zweiten Montagspiels ins Halbfinale der Europa League gekämpft. Gegen den unangenehmen und widerspenstigen dänischen Vizemeister FC Kopenhagen kam ManUnited in Köln zu einem zähen 1:0 (0:0, 1:0). Im Halbfinale am Sonntag (21.00 Uhr), das ebenfalls in Köln ausgespielt wird, trifft Manchester auf die Wolverhampton Wanderers oder den FC Sevilla. Die beiden Teams spielen ihr Viertelfinale am Dienstag (21.00 Uhr) in Duisburg aus.