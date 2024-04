Europa League: Liverpool trotz Sieg draußen

Die Mannschaft des deutschen Teammanagers gewann am Donnerstag zwar ihr Rückspiel im Viertelfinale der Europa League bei Atalanta Bergamo mit 1:0 (1:0), konnte aufgrund einer insgesamt zu harmlosen Vorstellung jedoch die schmerzhafte 0:3-Heimpleite aus dem ersten Duell nicht wettmachen.

Stürmer Mohamed Salah (7.) traf per Handelfmeter für Liverpool, doch für mehr reichte es nicht. Für Klopp, der das Team im Sommer nach neun Jahren verlässt und 2019 die Champions League holte, bleibt nach dem Gewinn des Ligapokals im Februar noch die Chance auf seinen zweiten Premier-League-Titel nach 2020. In der Liga steht Liverpool mit 71 Punkten zwei Punkte hinter Tabellenführer Manchester City.

Bayer Leverkusen hat sich mit einem 1:1 gegen West Ham ins Halbfinale der Europa League gerettet. Der Werksklub präsentierte sich in London zunächst alles andere als formstark.

Liverpool machte in Bergamo zu Beginn ordentlich Druck und wurde schnell gefährlich. Eine Flanke von Trent Alexander-Arnold sprang Bergamos Matteo Ruggeri an die Hand, den folgenden Strafstoß verwandelte Salah sicher. Kurz vor der Halbzeit hätte der Ägypter den zweiten Treffer erzielen müssen (40.) . Nach der Pause blieb das Klopp-Team viel zu passiv, um das Hinspielergebnis noch zu drehen.

Auch Schmidt mit Benfica draußen

Mit Roger Schmidt verpasste ein zweiter deutscher Trainer das Halbfinale. Der Coach von Benfica Lissabon verlor bei Olympique Marseille mit 2:4 im Elfmeterschießen. Nach Verlängerung hatte es 1:0 (1:0, 0:0) gestanden. Faris Moumbagna (79.) traf in der regulären Spielzeit für Marseille, beim Krimi vom Punkt verwandelte Luis Henrique den entscheidenden Strafstoß. Das Hinspiel hatte Benfica mit 2:1 gewonnen.

Im italienischen Viertelfinal-Duell hat sich die AS Rom durchgesetzt. Der 2:1 (2:0)-Sieg gegen AC Mailand war trotz langer Unterzahl ungefährdet. Gianluca Mancini (12.) brachte Rom früh in Führung, Paulo Dybala (22.) legte nach - und die Roma schien angesichts des 1:0-Hinspielsieges locker weiterzukommen. Doch dann sah Mehmet Zeki Celik in der 31. Minute Rot, und der Gastgeber musste rund eine Stunde mit einem Mann weniger weiterspielen. Milan kam aber nur mehr zu einem Treffer von Matteo Gabbia (85.).