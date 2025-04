Haben am Ende das Glück auf ihrer Seite: das Team von Manchester United. Quelle: dpa

Manchester United kann seine bislang verheerend verlaufene nationale Saison nach einem sensationellen Comeback noch mit einem internationalen Titel retten. Dank eines spektakulären 5:4 (2:2, 2:0)-Heimsieges gegen Olympique Lyon nach Verlängerung steht der englische Fußball-Rekordmeister im Halbfinale der Europa League. Das Hinspiel beim französischen Erstligisten war 2:2 ausgegangen.

Eine völlig verrückte Schlussphase in der Verlängerung bewahrte die Red Devils vor dem Aus. Nach einem 2:4-Rückstand drehten Bruno Fernandes (114./Foulelfmeter), Kobbie Mainoo (120.) und Harry Maguire (120.+1) die schon verloren geglaubte Partie doch noch zugunsten der Heimelf und versetzten das Old Trafford in völlige Ekstase.

Mit einem 0:1 im Viertelfinal-Rückspiel der Europa League gegen Tottenham Hotspur ist für Eintracht Frankfurt der Traum vom Halbfinale beendet. 17.04.2025 | 0:59 min

Tolisso trifft und sieht Ampelkarte

In der regulären Spielzeit hatten Manuel Ugarte (10.) und Diogo Dalot (45.+1) das Team von United-Trainer Ruben Amorim mit ihren Toren schon auf die Siegstraße geschickt. Ex-Bayern-Spieler Corentin Tolisso (71.) und Nicolás Tagliafico (78.) brachten Lyon aber zurück.

Weil Tolisso (89.) die Gelb-Rote Karte sah, musste Lyon die Verlängerung in Unterzahl bestreiten - und drehte zunächst die Partie durch Rayan Cherki (105.). Alexander Lacazette (110.) erhöhte per Foulelfmeter gar, ehe das Wunder von Old Trafford seinen Lauf nahm.

Auf dem Weg ins Finale von Bilbao am 21. Mai treffen die Red Devils, die in der heimischen Liga lediglich Platz 14 belegen, in den Halbfinal-Partien am 1. und 8. Mai auf Athletic Bilbao. Die Basken schalteten die Glasgow Rangers nach einem 0:0 im Hinspiel in Schottland im Rückspiel mit 2:0 (1:0) aus.

ZDFsportstudio auf WhatsApp Quelle: Reuters die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel