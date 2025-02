Europa League: Fenerbahce trotz Fan-Tumulten im Achtelfinale

20 Minuten Spielunterbrechung nach Tumulten auf der Tribüne bei Anderlecht vs. Fenerbahce

Das Playoff-Spiel der Europa League zwischen dem RSC Anderlecht und Fenerbahçe ist nur wenige Minuten nach Beginn für rund 20 Minuten unterbrochen worden. Offiziell wurden Sicherheitsgründe dafür angegeben, auf einem Video in den sozialen Netzwerken war ein Tumult auf der Tribüne nahe des Spielfeldes zu sehen.

Tumulte nach Führungstreffer von Fenerbahce

Schiedsrichter Sandro Schärer aus der Schweiz schickte daraufhin beide Mannschaften in die Kabine. Die von José Mourinho trainierten Gäste aus Istanbul waren erst kurz zuvor in der vierten Minute durch Youssef En-Nesyri in Führung gegangen.