Europa League: Hoffenheim gelingt Befreiungsschlag

Mit einem Doppelpack hat Adam Hlozek der TSG Hoffenheim und dem angezählten Trainer Pellegrino Matarazzo die dringend benötigte Atempause verschafft: Dank der beiden Treffer des Tschechen gewann der krisengeplagte Fußball-Bundesligist am Donnerstag 2:0 (1:0) in der Europa League gegen Dynamo Kiew. Der Neuzugang von Bayer Leverkusen traf in der 22. und 60. Minute.