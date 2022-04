El Mundo Deportivo: "KAPUTT im KAMP NOU. Die massive Präsenz von 30.000 deutschen Fans im Stadion ist beschämend. Es wurde eine der traurigsten Nächte in der Geschichte des Camp Nou. Barca zeigte kaum eine Reaktion, Eintracht war Herr im Camp Nou. Hat Barca eigentlich zu Hause gespielt?"



Marca: "Barca fällt auf die Schnauze in einem weißen Camp Nou. Unglaublich: 30.000 deutsche Fans im Stadion, so was kann man nicht akzeptieren."



AS: "Untergang beim Auswärtsspiel. Reinfall des FC Barcelona gegen ein großes Eintracht Frankfurt. Die massive Präsenz von weißen Trikots auf der Tribüne war schonmal ein schlechtes Vorzeichen. Deutsche Party in Barcas Zuhause."



Sport: "Was für eine Enttäuschung! Kontinentales Desaster des FC Barcelona. Das Camp Nou wurde zum Hexenkessel zugunsten des Rivalen, so was kann man nicht akzeptieren und darf nie wieder passieren."