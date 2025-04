Europa League: Frankfurt erkämpft Remis bei Tottenham

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat sich in der Europa League mit einer couragierten Leistung eine vielversprechende Chance auf den Halbfinaleinzug erkämpft. Der Bundesligist kam im Hinspiel bei Tottenham Hotspur zu einem 1:1 (1:1) und hat in einer Woche zu Hause die Möglichkeit, zum dritten Mal nach 2019 und 2022 in die Runde der letzten Vier einzuziehen.