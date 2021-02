Im Vorjahr hatte die UEFA – wegen der wochenlang unterbrochenen nationalen Ligen – ein Turnier mit den besten acht Teams der Königsklasse Ende August in Portugal organisiert, die Europa League wurde in derselben Form "Final-8" in Nordrhein-Westfalen ausgespielt. Das klappte vorzüglich. Die einfach K.-o.-Runde kam gut an. Derzeit ist bei der UEFA nicht zu erkennen, diese Alternative in Betracht zu ziehen. Stattdessen werden reihenweise Spiele in andere Länder verlegt, die noch Ausnahmen für den Profisport erlauben. Wie lange noch?