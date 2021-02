Lothar Matthäus macht aus seiner Vorliebe für Budapest erst gar keinen Hehl. Und so hat Deutschlands Rekordnationalspieler sowohl Markus Krösche als auch Max Eberl, den Sportdirektoren von RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach, auf Anfrage dazu geraten, bei der Suche nach einem Ausweichquartier in die ungarische Hauptstadt umzuziehen, wie er der Zeitung "Nemzeti Spor" erzählte. Der 59-Jährige hat seit längerem seinen Wohnsitz in der Donau-Metropole, die wegen der Corona-Pandemie nun Gastspielstätte gleich mehrerer Klubs wird.