In diesem Jahr erlebt der neue UEFA-Wettbewerb Conference League seine Premiere. 32 Mannschaften sind nach den Qualifikationsrunden in der Hauptrunde dabei, sie verteilen sich auf acht Vierergruppen. Nach einer Zwischenrunde, in die Gruppendritte aus der Europa League integriert werden, geht es im K.o.-Modus weiter. Das Finale findet am 25. Mai 2022 in der albanischen Hauptstadt Tirana statt.



Der neue Europacup soll vor allem Teams aus kleineren Nationen die Teilnahme an einem europäischen Wettbewerb ermöglichen. Aus den Top-5-Nationen der UEFA-Fünfjahreswertung qualifiziert sich nur je ein Team direkt für die Playoffs - aus der Bundesliga ist es Union Berlin.