Eigentlich war am Dienstagabend in Budapest alles für den großen Feiertag zum Einzug in die Champions League angerichtet: Eine proppevolle Arena, eine pompöse Choreografie und prächtige Stimmung. Ferencvaros Budapest führte im Playoff-Rückspiel gegen Young Boys Bern mit 2:1, der frühere Bundesliga-Trainer Peter Stöger hatte den zweiten Einzug in die Gruppenphase mit dem ungarischen Meister dicht vor Augen.