Neben einer gerechten Kartenverteilung und der Einbeziehung der Fans fordert "Unsere Kurve", dass gemeinsame Leitplanken für alle drei Profiligen verabschiedet werden, keine erfassten Daten an die Sicherheitsbehörden weitergegeben werden sowie die Rücknahme der Corona-bedingten Sicherheitsmaßnahmen nach der Pandemie verbindlich erklärt wird. "So viel Reglementierung wie nötig, so wenig wie möglich", lautet das verbindende Motto.