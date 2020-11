Und doch liegt es nicht allein an der Pandemie, dass der umsatzstärkste Fußballverein der Welt als erster Klub so existenziell in der Corona-Bredouille steckt. Denn Barça verdiente nicht nur viel, es hatte auch immense Ausgaben. Und während die Einnahmen wegbrechen, sind diese Ausgaben unverändert da.