Der heute 77-jährige Facharzt für Orthopädie und Sportmedizin begann in der Bundesliga bei Hertha BSC und wechselte 1977 zum FC Bayern. 2008 hatte sich Müller-Wohlfahrt nach Differenzen mit dem damaligen Coach Jürgen Klinsmann freistellen lassen, auch mit Pep Guardiola war es 2015 zu einem Zerwürfnis gekommen.



Die Betreuung der Mannschaft ab der kommenden Saison werden "zwei Ärzte aus dem bisherigen Team von Dr. Müller-Wohlfahrt fortsetzen", teilte der Klub mit. Müller-Wohlfahrt will sich künftig auf die Betreuung der Patienten seiner Praxis in München konzentrieren. Er wird außerdem mit dem Universitätsklinikum Rechts der Isar in einem wissenschaftlichen Projekt zusammenarbeiten.