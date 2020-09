FC Bayern will Poker um Alaba gewinnen

Vorstandsmitglied Oliver Kahn hatte zuletzt betont, dass die Finanzen eine wichtige Rolle im Alaba-Poker spielen. "Man muss auch die Situation sehen: Wir leben nicht mehr in der Fußballwelt vor Corona. Wir leben in einer ganz anderen Fußballwelt", sagte Oliver Kahn im ZDF nach dem 8:0-Sieg gegen Schalke. "Da sind wir auch in der Verantwortung, immer die wirtschaftliche Seite zu bedenken."